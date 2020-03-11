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Akaryakıtta çifte indirim

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidildi.

Akaryakıtta çifte indirim

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidildi.

11 Mart 2020 Çarşamba 00:45
Akaryakıtta çifte indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 56 kuruş, benzinde ise 60 kuruş olarak yansıdı. Buna göre, Ankara'da ortalama 6,30 TL olan motorinin litre fiyatı 5,74 TL oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 6,23 TL’den 5,67 TL’ye, İzmir'de 6,31 TL’den 5,75 TL’ye indi. Ankara'da ortalama 6,73 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,13 TL oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 TL’den 6,04 TL’ye, İzmir'de ise 6,74 TL’den 6,14 TL’ye indi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

(AA)

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