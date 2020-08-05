Akar: “Belediye önemli projeleri hayata geçiriyor”

Kimsenin şahsi problemini ve talebini dile getirmediği, toplumsal ve genel sorunların konuşulduğu çok kaliteli bir mahalle buluşması gerçekleştirildiğini kaydeden Erhan Akar, yapılan bu çalışma nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanı Mustafa Tuzcu ise Çorum Belediyesinin sosyal belediyecilik anlamında örnek teşkil eden çalışmaları olduğunu ifade ederek bu şehre birlikte hizmet edeceklerini söyledi.

Çorum'un faydasına olacak her kararda CHP Grubu olarak Çorum Belediyesi’nin destekçisi olacaklarını ifade eden CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, mahalle buluşmasında iletilen taleplerin takipçisi olacaklarını söyledi.

Muhtar Ali Şahin de bu zamana kadar Kale Mahallesine yapılan çalışmalardan memnun olduklarını vurgulayarak “Mahalle sakinlerimizin taleplerini biz belediyemize iletiyoruz. Belediyemiz tüm sorunlarımızı en kısa zamanda çözüme kavuşturuyor. Belediyemize ve başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a mahallemize yapmış olduğu hizmetler nedeniyle şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.