Akademisyen ve bürokratlar Çorum’u gezdi
Vakıf 19’un organizasyonu çerçevesinde, akademisyen ve bürokratlarla eşleri, Çorum’un tarihi yerlerini gezdiler.
Güncel 23.05.2022, 19:47
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Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, “Hititlerin Başkentine Yolculuk” projesi çerçevesinde Çorum’a geziler düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel ve Kadın Girişimciler Kooperatifi yöneticilerine teşekkür borçlu olduğunu söyledi.
(Haber Merkezi)
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