“AK Partili milletvekilleri vatandaşla dalga geçiyor”

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Derin son dönemde yapılan zamlar ve bu zamlara karşı AK Partili milletvekilleri tarafından yapılan açıklamalarla ilgili eleştiride bulundu.

Muhammed Taha Derin yaptığı yazılı açıklamasında, “Biri çıkıp, sanki her hafta et yiyormuşuz gibi, ‘2 kilo et yiyeceğinize 1 kilo et yiyin’ diyor, diğeri çıkıp, ‘2 domates tüketiyorsanız 1 domates tüketmeye başlayın’, bir başkası çıkıp ‘Soğan ve ekmek yiyin’ diyerek, nasihatler veriyor’, bir diğeri çıkıp, ‘Benzin kuyruklarının zamlardan dolayı değil, ülkede çok araba olduğu için’ diyor” görüşüne yer verdi.

AK Partili vekillerin bu sözleri söylerken yüzlerinin bile kızarmadığını ve hatta hiç utanmadan, sıkılmadan dalga geçer gibi konuştuklarını ifade eden Derin, “Bizim milletimiz cebindeki paranın yetip yetmeyeceğini düşünmeden eti ve sebzeyi istediği ölçüde almayı, tüketmeyi sonuna kadar hak ediyor” diye konuştu.

Milletvekillerinin vatandaşa hayatta kalma fikirleri vereceklerine başka şeylerin hesabını vermelerinin gerektiğini kaydeden Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Derin, “Biz varız soğan ekmek yemeye, kemerlerimizi sıkmaya devam etmeye peki ya siz var mısınız?” diye konuştu.

128 milyar doların nereye gittiğinin hesabını bile hala veremediklerini vurgulayan Derin, “Vatandaşın geçmediği yollara neden para ödediğini, kamu israfının neden en üst noktada olduğunu, her kamu kurumunda yolsuzluk ve liyakatsizliğin neden arttığını tüm bunların sebeplerini nasihat verdiğiniz gibi kolaylıkla açıklayabilecek misiniz?

Eğer çok istiyorsanız soğan ekmeği siz tüketebilirsiniz. Çünkü bizim millete soğan ve ekmeği reva gören milletvekilleri yerine bizler Gelecek Partisi iktidarında milletine soğan ekmeği daha rahat, daha refah bir ortamda yiyebileceğinin, güçlü bir alım gücünün garantisini ise şimdiden veriyoruz” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)