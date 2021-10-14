AK Partili gençlerden doğa yürüyüşü
Ak Parti Gençlik Kolları üniversiteler birimi tarafından doğa yürüyüşü organize edildi. Cumartesi günü Sıklık Tabiat Parkı’ndan başlayacak yürüyüş Çorum Belediyesi tarafından yapılan Gençlik Obası’nda son bulacak.
Etkinlikle ilgili bilgi veren Ak Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanı Seren Ökmen, “Üniversitelerin açılmasıyla birlikte binlerce genç kardeşimiz şehrimize eğitim görmek üzere geldiler. Bizler de bu kardeşlerimize ‘kampüse hoş geldin’ etkinlikleri kapsamında bir dizi program tasarladık. Bunlardan ilkini geçtiğimiz günlerde Çorum Millet Bahçesinde 800 öğrenci kardeşimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Millet Bahçemizdeki kahvaltı sonrasında Ortaköy ilçemizde Şapinuva bölgesini ve doğal güzelliklerle dolu İncesu Kanyonu’nu gezdik. Tüm geziler esnasında canlı müziklerle ve çeşitli hediyelerle doyasıya eğlendiğimiz bir gün geçirdik. Şimdi ‘kampüse hoş geldin’ etkinliklerimiz kapsamında ikinci olarak doğa yürüyüşünde genç kardeşlerimizle bir araya geliyoruz” dedi.
Ökmen, gençlerin yarın saat 10.00’da yurtların önünden ve Saat Kulesi meydanından alınmasının ardından Sıklık Tabiat Parkına ve oradan obaya geçileceğinin bilgisini verdi. (Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1