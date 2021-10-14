AK Partili gençlerden doğa yürüyüşü

Etkinlikle ilgili bilgi veren Ak Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanı Seren Ökmen, “Üniversitelerin açılmasıyla birlikte binlerce genç kardeşimiz şehrimize eğitim görmek üzere geldiler. Bizler de bu kardeşlerimize ‘kampüse hoş geldin’ etkinlikleri kapsamında bir dizi program tasarladık. Bunlardan ilkini geçtiğimiz günlerde Çorum Millet Bahçesinde 800 öğrenci kardeşimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Millet Bahçemizdeki kahvaltı sonrasında Ortaköy ilçemizde Şapinuva bölgesini ve doğal güzelliklerle dolu İncesu Kanyonu’nu gezdik. Tüm geziler esnasında canlı müziklerle ve çeşitli hediyelerle doyasıya eğlendiğimiz bir gün geçirdik. Şimdi ‘kampüse hoş geldin’ etkinliklerimiz kapsamında ikinci olarak doğa yürüyüşünde genç kardeşlerimizle bir araya geliyoruz” dedi.

Ökmen, gençlerin yarın saat 10.00’da yurtların önünden ve Saat Kulesi meydanından alınmasının ardından Sıklık Tabiat Parkına ve oradan obaya geçileceğinin bilgisini verdi. (Haber Merkezi)

