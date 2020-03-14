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AK Partili başkanlar Ankara’da bir araya geldi

AK Partinin kuruluşundan bugüne kadar Çorum’da görev alan ilçe başkanları İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. 

AK Partili başkanlar Ankara’da bir araya geldi

AK Partinin kuruluşundan bugüne kadar Çorum’da görev alan ilçe başkanları İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. 

14 Mart 2020 Cumartesi 02:15
AK Partili başkanlar Ankara’da bir araya geldi

Yapılan istişare ve değerlendirme toplantısında ilçe başkanlarından, görev sürelerinde ilçelerde yaptıkları parti çalışmaları ile görüş ve önerileri dinlendi. 
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum’daki birlik ve beraberliğinin parti genel merkezi tarafından her zaman takdirle karşılandığını belirterek, toplantı sayesinde ilçe teşkilatlarında görev yapmış olan ilçe başkanları ile bir arada olmaktan onur duyduğunu söyledi. AK Parti olarak kutlu bir dava için yola çıktıklarını belirten Ahlatcı, tüm enerjilerini ve çalışmalarını bu dava için harcadıklarını kaydetti. 
Başarı için birlik ve beraberliğin öneminden bahseden Ahlatcı, “Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece Çorum’da başarı seviyemiz hiçbir zaman düşmeyecektir. Yapılacak olan her seçimden yine birinci parti olarak çıkacağımıza inancım tamdır, yeter ki bugünkü birlik ve beraberliğimizi sürdürelim” dedi. 


Ak Parti’nin sağlam bir istişare kültürüne sahip olduğuna vurgu yapan Ahlatcı, AK Parti'de her kademede görev alanların tek hedefinin güçlü bir Türkiye olduğunu belirtti. 
AK Parti’de kardeşliğin, vefanın ve dayanışmanın en önde olduğuna işaret eden Ahlatcı, "Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta ifade ettiği gibi partimiz şahısların değil milletin partisidir. Milletimizin bize emanet ettiği davayı sahiplenmek ve en yükseğe çıkarmak için üstlendiğimiz görevlerde en iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz. Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman hep baki kalır. AK Parti için siyaset budur. Böyle kalmaya da devam edecektir. AK Partide görev alan tüm teşkilat mensuplarımız için önce 'Milletim' sonra partim en sonda 'ben' gelir. Bizler biliyoruz ki birlik ve beraberlik içinde olursak karşımızda duracak hiçbir güç yoktur! yaptığımız bu istişarelerde ve toplantılarda ortaya konan görüşlerin gerçekten çok ama çok kıymetli olduğuna inanıyorum" diye konuştu. 

(İHA)

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