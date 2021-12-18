AK Parti’den “Yerli Malı Haftası” kermesi

Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Ekonomi Birim Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenecek etkinlikler kapsamında AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı’nca da kadın girişimciler ve evlerde amatör, hobi amaçlı üretim yapan kadınların el emeği ürünlerini sergileyeceği iki gün sürecek etkinlik düzenlendi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, 12-18 Aralık Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla yapılan etkinliğin bugün saat 11.00’de Gazi Caddesi No:53/A (Diyanet Kitapevi yanı) adresinde açılacağını dile getirdi.

Etkinliğe tüm Çorum halkını davet eden Meryem Demir; “Kendi kaynaklarıyla üreten ve büyüyen bir Ülke olarak kadınların yerli ekonomiye katkısını teşvik etmek, ekonomik kalkınmada sahip olduğu rolün ve gücün farkındalığını oluşturmak için her türlü girişimi destekliyoruz. Kadınların kendine olan inancı ve birliği arttıkça Türkiyemiz büyüyecek. Üreten ve büyüyen Türkiye'nin gücüne yerli kaynaklarla katkılarını sunan kadınlarımızın katılımıyla 18-19 Aralık tarihlerinde kadınlarımızın ürettikleri ürünleri sergileyip satışlarını yaparak ev ekonomilerine katkılarını sağlayacakları etkinliğe tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

