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AK Parti’den Şehitlik çıkarması

Adalet ve Kalkınma (AK Parti) Çorum Milletvekili, MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Kurban Bayramı öncesi Şehitlik ziyaretinde bulundu.

AK Parti’den Şehitlik çıkarması

Adalet ve Kalkınma (AK Parti) Çorum Milletvekili, MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Kurban Bayramı öncesi Şehitlik ziyaretinde bulundu.

16 Ağustos 2019 Cuma 23:40
AK Parti’den Şehitlik çıkarması

AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Ahlatcı ve beraberindeki AK Parti İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramı öncesinde Çorum Şehitliği’ni ziyaret etti. Burada şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını dile getiren Milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı, daha sonra Şehitlikte bulunan Çorumlu şehitlerin mezarlarını da ziyaret ederek karanfil bıraktı. AK Parti heyeti daha sonra şehitler için dua okuyarak ve toplu hatıra fotoğrafı çekinerek ziyareti tamamladı.

(Volkan SINAYUÇ)

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