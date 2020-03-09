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AK Parti’den şehit annelerine ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti. 

AK Parti’den şehit annelerine ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti. 

09 Mart 2020 Pazartesi 14:32
AK Parti’den şehit annelerine ziyaret

İlk olarak şehit Uzm. Çvş. İhsan Kaya’nın ailesini ziyaret eden Ahlatcı, annesi Nazife Kaya ve Kız kardeşi Aslı Kaya'nın günün kutladı. Daha sonra 2005 yılında Şırnak’ın Cizre ilçesinde şehit düşen Jnd. Kd.Üst Çavuş Altan Arslan'ın baba ocağını ziyaret eden Ahlatcı, anne Fatma Arslan’a çiçek hediye takdim etti. 
Annelerin cennet, annelerin vatan olduğunu dile getiren Ahlatcı, “Sizler bu vatan toprağına evladını katmış annelersiniz. Sizlerin hakkı ödenmez. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin Büyük bir fedakârlık, sevgi, şefkat ve merhametin temsili olan, bizleri her şeyden sakınan ve karşılıksız severek büyüten annelerimize teşekkür ediyorum. Her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız” dedi. 
Ahlatcı’dan Elif Tuana’ya özel ilgi 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Ahlatcı, ayrıca Alsam ailesini ziyaret etti. Ziyarette Ahlatcı, down sendromlu Elif Tuana’yla yakından ilgilenerek küçük çocukla bir süre sohbet etti. Ahlatcı, anne Nuray Alsam’ın gününü kutlayarak çiçek hediye etti. 

(İHA)

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