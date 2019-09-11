AK Parti’den “kadın girişimciliği” toplantısı

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Kadın Girişimciliği Türkiye Grameen MikroFinans Tanıtım Programı yapacaklarını duyurdu.

Programın, yarın saat 14.00’de Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceğini belirten Ahlatcı, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın göstermiş olduğu lider ülke olma hedefinin en önemli adımı ekonomik kalkınma ve gelişmedir. Bunun da en temel yolu tüketen değil üreten bir toplum olmak ve ülke menfaatleri için hiç durmaksızın çalışmak olmalıdır. Ülkemiz nüfusun % 49,98’ini oluşturan kadınlarımızın büyük bir kısmı özellikle şehir ortamında becerilerini ekonomik katma değer haline dönüştürememektedir İlimiz genelinde de 271 bin kadın nüfusumuz bulunmaktadır ve durum ülkemizle paralellik arz etmektedir” dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Bir işletme fikri olan kadınlara yönelik mikro krediler vermek amacıyla ülkemiz genelinde faaliyet gösteren kar amacı gözetmeyen bazı kuruluşlar mevcuttur. Bu kuruluşlar özellikle kadınlara küçük çaplı finansman desteği sağlayarak kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmaktadır. Ak Parti 22. Dönem Diyarbakır Milletvekilimiz Prof. Dr. Aziz Akgül'ün başkanlığını yapmakta olduğu Türkiye İsrafı Önleme Vakfına bağlı bir İktisadi İşletme olan Türkiye Grameen MikroFinans Programı ile İl Başkanlığımız ve İl Kadın Kolları Başkanlığımızın ortaklaşa düzenlediği bir program ile MikroFinans Kavramını tanıtmak, kadın girişimci adaylarını bu anlamda bilgilendirmek amacındayız” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)