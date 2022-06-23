AK Parti’den İstanbul çıkarması

İlk olarak 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından yargılamaların yapıldığı ve müzeye dönüştürülen Hasan Polatkan Spor Salonu'nu ziyaret eden heyet darbeye giden süreci ve yargılamaları anlatan belgeselin gösterimini izlediler. Rehber eşliğinde Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'ni de gezen AK Parti İl yönetimi, Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminden bugüne kadar olan süreçte verilen demokrasi mücadelesini eserler üzerinden inceleme fırsatı buldu.

Devamında Adnan Menderes Müzesi'ni de ziyaret ederek, Menderes'in çocukluğundan itibaren hayatındaki önemli dönüm noktaları, siyasi hayatı ve darbe sonrasındaki yargılanma döneminde tecrit koşulları, kitapları, mektup yazdığı ve tutuklu kaldığı hücrede inceleme fırsatı bulan heyet adına açıklama yapan İl Başkanı Ahlatcı; “1960 darbesi sonrasında yapılan yargılamalarla hafızalarda yer eden Yassıada, geleceğe ışık tutma misyonuyla, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüştürülmüş; ülkemizde hayata geçirilen en özel projelerden birisi olmuştur” diye konuştu.

Ziyaretlerine Ayasofya Cami ile devam eden AK Parti İl Başkanı Ahlatcı ve İl yönetim kurulu üyeleri, öğle namazını burada eda ederek, detaylı bir şekilde gezme fırsatı buldular.

Program kapsamında Sancaktepe Belediye Başkanı hemşehrimiz Av. Şeyma Döğücü’yü makamında ziyaret eden AK Parti Çorum heyeti, misafirperverlikleri için hemşehrimiz Döğücü’ye teşekkür ederek; “Kıymetli hemşehrimizle birlikte ilimiz ve ilçemiz adına oldukça verimli sohbetlerde bulunduk. Temsil noktasında oldukça önemli bir noktada hemşehrimizin bulunması bizler için gurur vericidir” dediler.

(Haber Merkezi)

