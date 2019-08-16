AK Parti’den hastalara “bayram” ziyareti

AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, Kurban Bayramı nedeniyle hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti. Ceylan ve Ahlatcı ilk olarak İl Başkan Yardımcısı Kadriye Ünal Taşdemir ile birlikte Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mesut Sezikli, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ömer Sobacı, İl Sağlık Müdür Yardımcıları, başhekim yardımcıları ve hastane müdürleri ile birlikte değerlendirme ve sohbet toplantısı yaptı.

Hastanenin doğum servisi başta olmak üzere diğer servis ve polikliniklerde yataklı tedavi gören hastaları ziyaret eden Ceylan ve Ahlatcı, hastaların ve yakınlarının bayramını kutlayarak herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Hemşire, ebe ve diğer sağlık personelinin de bayramını kutlayan Ceylan ve Ahlatcı, çalışanlara karanfil hediye etti.

Hastalar, hasta yakınları ve personel ise ziyaretlerinden ve sıcak ilgilerinden dolayı Ceylan ve Ahlatcı’ya teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi)