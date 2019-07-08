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AK Parti Merkez İlçe piknikte buluştu

AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ve ailelerinin katıldığı birlik ve beraberlik pikniği düzenlendi.

AK Parti Merkez İlçe piknikte buluştu

AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ve ailelerinin katıldığı birlik ve beraberlik pikniği düzenlendi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:51
AK Parti Merkez İlçe piknikte buluştu

Pikniğe AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve mahalle teşkilatları katıldı.

Çorum Kültür Park’ta yapılan pikniğe çok sayıda teşkilat mensubu katılırken birlik ve beraberlik mesajları verildi.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ın birer konuşma yaptığı piknikte açış konuşmasını yapan AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, en son yapılan yerel seçimlerde gösterilen başarıdan dolayı tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Gösterilen bu birlik ve beraberliğin sonucunda başarının geldiğine vurgu yapan Akar, “Yerel Seçimlerde her birinizin gösterdiği gayreti unutmamız mümkün değil. Kiminiz ev ev dolaştınız kiminiz mahalle mahalle broşür dağıttınız. Gecenizi gündüzünüze kattınız, işinizden evinizden fedâkarlık ettiniz. Siz değerli dava arkadaşlarıma can-ı gönülden şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Bu tür organizasyonların teşkilatların birbiriyle kaynaşmasını sağlayan bir etkinlik olduğunu belirten Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, her zaman milletvekilleri, belediye başkanı, il başkanı ile birlikte teşkilat mensuplarının yanında olduklarını ifade etti.

Halat çekme, çuvalla yürüme yumurta taşıma, gibi yarışmaların yapıldığı piknikte eğlenceli dakikalar yaşandı. Pikniğe katılan aileler çocukları ile birlikte uçurtma uçurdu.

Pikniğe katılanlarla yakından ilgilenen Akar, aileleri tek tek ziyaret ederek, onlarla kısa bir sohbet yaptı.

Partililerin gönüllerince sohbet etme ve yorgunluk atma imkanı bulduğu piknikte, yüzlerce misafire ikramlar verildi. Ak Parti teşkilat mensupları, sıcak günde gölgenin tadını çıkartırken, birlik ve dayanışma örneği sergiledi.

Akşam saatlerine kadar süren pikniğe katılan teşkilat mensupları, organizasyon için AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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