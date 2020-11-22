AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni kongre tarihlerimizi salgının seyrine göre belirleyeceğiz. Bu haftaki kongrelerimizi, hazırlıklarını önceden tamamladığımız için temizlik, maske, mesafe ve diğer tüm kurallara azami riayetle yerine getiriyoruz” diye konuştu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Erdoğan, siyasi parti kongreleri için herhangi bir engel bulunmadığını belirterek, “Buna rağmen salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz. Yeni kongre tarihlerimizi salgının seyrine göre belirleyeceğiz. Bu haftaki kongrelerimizi, hazırlıklarını önceden tamamladığımız için temizlik, maske, mesafe ve diğer tüm kurallara azami riayetle yerine getiriyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)