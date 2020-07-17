“AK Parti, İstanbul sözleşmesinin gereğini mutlaka yapacaktır”

Kavuncu, “İstanbul sözleşmesi oldukça hassas bir husus olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Uygulamalarda görülmüştür ki; söz konusu bu sözleşmenin kimi maddeleri ahlaki değerlerimizle hiçbir şekilde uyuşmamakta, toplumunuzun temeli, çekirdeği olan aile kurumunu tahrip etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın veciz ifadelerinde olduğu gibi 'Siyasetin tek limanı ahlaktır’' düsturuyla kurulan ve yoluna devam eden partimizin gerekli adımları atacağına inancımız tamdır. Milletimizin tarihi beklentilerini gerçekleştiren AK Parti iktidarımız bu konuyu da gündemine alacak ve gereğini mutlaka yapacaktır” dedi. (İHA)