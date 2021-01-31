AK Parti İl yönetimi görev bölümü yaptı

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, 19 Ocak’ta TSO Fuar Kompleksi’nde yapılan AK Parti 7. olağan İl Kongresi’nde yeniden il başkanı olarak seçilmiş, daha sonra ise Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alarak yeni dönemine başlamıştı.

AK Parti’nin yeni oluşan ve partiyi 2023 seçimlerine götürecek olan yönetim kendi arasında toplanarak görev bölümünü de gerçekleştirdi. Yusuf Ahlatcı, yapılan il kongresinde yönetim kurulu listesinde yaklaşık 2 yıldır birlikte görev yaptığı arkadaşlarının çoğuna yer vermişti.

Ahlatcı’nın yönetiminde bulunan isimlerin hangi görevlerde yer alacağı ise kamuoyu tarafından merak ediliyordu. Edinilen bilgiye göre Ahlatcı’nın yönetimindeki isimler ve görevleri şu şekilde;

“Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı: Av. Murat Günay; Teşkilat Başkanı: Emre Turan; Seçim İşleri Başkanı: Av. Ercan Daşdan; Tanıtım ve Medya Başkanı: Mahmut Sayın; Dış İlişkiler Başkanı: Mustafa Gökgöz; Sosyal Politikalar Başkanı: Kadriye Taşdemir; Yerel Yönetimler Başkanı: Ali Evlüce; Ekonomi İşleri Başkanı: Mustafa Alagöz; Mali ve İdari İşler Başkanı: Ceyhan Baran; ARGE Başkanı: Ahmet Aytuğ Kahramantekin; İnsan Hakları Başkanı: Av. Abdulbaki Kartancı; Çevre, Şehir ve Kültür İşleri Başkanı: İlknur Göktepe ve İl Sekreteri: Av. Elif Tekeli”

600 delegenin oy kullandığı Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın bizzat, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise video konferans sistemiyle bağlanarak partililere seslendiği kongrede yeni yönetim şu isimlerden oluşmuştu: “İL YÖNETİM KURULU; “Abdülbaki Kartancı, Abdülkadir Karakuş, Abdullah Gömeç, Adife Kanar, Adnan Tığlı, Ahmet Danlı, Ahmet Bayraklı, Ahmet Aytuğ Kahramantekin, Ali Evlüce, Başak Gözde Taşkıran, Bünyamin Aydemir, Cemal Ersoy, Ceyhan Baran, Elif Tekeli, Elvan Zorlu, Elvan Börekçi, Emre Turan, Emre Çıtak, Ercan Daşdan, Erhan Yumlu, Etem Ertan Doyran, Günay Ekici, Havva Kahriman, İbrahim Kalelioğlu, İlayda Nur Bodur, İlknur Göktepe, Kadriye Taşdemir, Mahmut Sayın, Meral Göz, Muhammet Durak Çelik, Murat Günay, Mustafa Gökgöz, Mustafa Alagöz, Mustafa Kılıç, Mücahit Keskinel, Necip Kadri Yücel, Osman Aktı, Sedat Partici, Yılmaz Peker; İL DİSİPLİN KURULU: Kasım Aksoy, Hüseyin Öztürk, Bahadır Şimşek, Mustafa Salih Aksu, Halil İbrahim Uzun, İL DEMOKRASİ HAKEM KURULU: Hüseyin Kılıç, Cemalettin Polattaş, Okan Çalışkan; BÜYÜK KONGRE DELEGESİ: “Yusuf Ahlatcı, Halil İbrahim Aşgın, Meryem Demir, Muhammet Fatih Temur, Osman Günay, Erhan Akar, Cevat Olçok, Metin Özsarı, Şerif Okudan”

(Haber Merkezi)