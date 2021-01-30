AK Parti gençlerinde Temur yeniden aday

Atatürk Spor Salonu’nda saat 17.00’de başlayacağı açıklanan kongrede AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur’un yeniden tek aday olarak katılacağı öğrenildi.

Öte yandan Muhammed Fatih Temur dün akşam saat 16.00’da parti binasında bir basın açıklaması yaparak adaylığını açıkladı. Toplantıda AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da hazır bulundu. Toplantı ile ilgili ayrıntılı haberi 1 Şubat 2021 Pazartesi günü gazetemizde bulabilirsiniz.

(Haber Merkezi)