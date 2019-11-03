Ak Parti eski il başkanlarına teşkilatlarda görev verilecek

Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, bu toplantı, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve AK Parti kurucularından ve eski bakanlardan Ali Babacan’ın kuracakları partilere geçişleri önlemek amacıyla düzenlendi.

KONGRE 1 YIL ÖNE ÇEKİLDİ

AKP’nin son MKYK ve MYK toplantılarında 1 yıl öne çekilen kongre süreciyle ilgili sunum yapılırken, takvim de yeniden gözden geçirildi. Delege seçimlerinin bu ay sonuna kadar tamamlanacağı, Aralık ayında belde kongrelerinin, Ocak ayından itibaren de ilçe kongrelerinin başlayacağı bilgisi verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski il başkanları toplantısında büyük kongrenin 2020’nin sonuna doğru yapılacağını açıkladı. Erdoğan’ın, kongrelerle teşkilat yönetimlerinin yarısına yakınını değiştireceği belirtiliyor.

Teşkilatlarda yapılacak değişimde, kırgın ve küskün konumdaki eski il ve ilçe başkanlarına görev verilerek partiden kopmaların önlenmesi amaçlanıyor. 400’e yakın eski il başkanının bazılarının, önümüzdeki yıl yapılacak büyük kongrede 1450 delege arasında yer alması beklenirken, delege olamayanlara ise teşkilat yönetimlerinde görev verilmesi üzerinde duruluyor.

ÇORUM ESKİ İL BAŞKANLARI DA KATILDI

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan bu toplantıya Çorum’dan da, AK Parti eski İl Başkanları Mehmet Karadağ, Faruk Özkader, Nihat Akar ve Milletvekili ve eski il başkanı Ahmet Sami Ceylan da katılmıştı.