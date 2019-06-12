AK Parti Çorum Teşkilatı İstanbul’da

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve ilçe başkanlığı seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir ile bir araya geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Kandemir başkanlığında yapılan toplantıda seçimler öncesi izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Toplantının ardından AK Parti teşkilatları sahaya inerek, İstanbul’da yaşayan Çorumlular, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. (İHA) a aldı. Geceyi nezarette geçiren şahıslar hakkında, genel güvenliği tehlikeye sokmak ve 6136 SKM suçlarından işlem yapılarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Düğünlerde silah atmak genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçu 3 yıla kadar hapis cezasını gerektirdiğinden vatandaşlarımızı daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyor, tedbirlerin istisnasız devam edeceğini hatırlatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, düğün ve kutlamalarda ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek ‘maganda kurşunları’nın engellenmesi amacıyla ilçede başlatılan mücadelenin kararlılıkla devam ettirileceği vurgulandı.

(Haber Merkezi)