Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
92606
ALTIN
248.537
DOLAR
5.7852
STERLİN
7.3580
EURO
6.5356

AK Parti Çorum Teşkilatı İstanbul’da

AK Parti Çorum Teşkilatları, 23 Haziran’da yapılacak olan büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için İstanbul’a çıkarma yaptı.

AK Parti Çorum Teşkilatı İstanbul’da

AK Parti Çorum Teşkilatları, 23 Haziran’da yapılacak olan büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için İstanbul’a çıkarma yaptı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 20:00
AK Parti Çorum Teşkilatı İstanbul’da

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve ilçe başkanlığı seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir ile bir araya geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Kandemir başkanlığında yapılan toplantıda seçimler öncesi izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Toplantının ardından AK Parti teşkilatları sahaya inerek, İstanbul’da yaşayan Çorumlular, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. (İHA) a aldı. Geceyi nezarette geçiren şahıslar hakkında, genel güvenliği tehlikeye sokmak ve 6136 SKM suçlarından işlem yapılarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Düğünlerde silah atmak genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçu 3 yıla kadar hapis cezasını gerektirdiğinden vatandaşlarımızı daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyor, tedbirlerin istisnasız devam edeceğini hatırlatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, düğün ve kutlamalarda ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek ‘maganda kurşunları’nın engellenmesi amacıyla ilçede başlatılan mücadelenin kararlılıkla devam ettirileceği vurgulandı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Amacımız, neslimizi yeniden ihya ederek geleceğimizi inşa etmektir”
“Amacımız, neslimizi yeniden ihya ederek geleceğimizi inşa etmektir”
Gür’den Yıldırım ve Gelgör’e hayırlı olsun ziyareti
Gür’den Yıldırım ve Gelgör’e hayırlı olsun ziyareti
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Süper Loto'dan süper ikramiye
Süper Loto'dan süper ikramiye
Hikmet Coşkun toprağa verildi
Hikmet Coşkun toprağa verildi
2 otomobil yana devrildi: 4 yaralı
2 otomobil yana devrildi: 4 yaralı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim