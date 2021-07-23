AK Parti Çorum Teşkilatı bayramda bir araya geldi

Bayramlaşma programına AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, ilçe ve belde belediye başkanları ve partililer katıldı.

Programda bir konuşma yapan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Birlikte çok güçlüyüz” diyerek, “Rabbim Cumhurbaşkanımızın ve onun himayesinde siyaset yapan gönüldaşlarımızın yollarını açık etsin, yardımcıları olsun.

Daha güzel günlerde daha güzel bayramlarda buluşmak temennisiyle herkese hayırlı bayramlar” dedi.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, “Bizim sevdamız da derdimiz de Çorum’a hizmet etmek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde durmadan, yorulmadan, bıkmadan usanmadan, her zaman ki gibi birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra bu bayramı temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek sevinçle idrak ettiklerini kaydeden Ceylan, “Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte hayatın güzelliğini yaşıyoruz.

İnşallah hep birlikte aşılamayı yaygınlaştırarak, temizlik-maske ve mesafe kurallarına uyarak bu covid19 salgınından ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum.

Allah, 783 bin km2’de 83 milyon vatandaşımızla birlikte bu güzel cennet vatanımızda ay yıldızlığı bayrağımızın altında birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu ve mutluluğumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermesin” şeklinde konuştu.

Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da yaptıkları konuşmalarında tüm yurttaşların Kurban Bayramı’nı kutladılar.

(Haber Merkezi)

