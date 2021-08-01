AK Parti bölge belediye başkanlarından istişare

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki önceki gün Sivas’a geldi. Özhaseki bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı’na katıldı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başta olmak üzere bölgedeki bir çok il ve ilçenin belediye başkanının hazır bulunduğu toplantıya AK Partili Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki toplantıda iktidar oldukları günden bugüne kadar büyük projelere imza attıklarını, şehirleri bir bütün olarak gördüklerini ve ona göre marka şehirler yaratma gayretinde olduklarını kaydetti.



Belediye Başkanı Aşgın da toplantı ile ilgili bir açıklama yaparak “AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla ve Bölge Belediye Başkanlarımızla Sivas'ta gerçekleşen Yerel Yönetimler Başkanlığı istişare toplantısında bir araya geldik. Hizmet Belediyeciliği, Sosyal Belediyecilik, Gönül Belediyeciliği adına deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Bölge Belediye başkanlarımıza yaptığımız çalışmalarımızla ilgili bilgiler verdik. Ayrıca Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’i de ziyaret ettik. Misafirperverliği ve ev sahipliği nedeniyle kadim şehrimiz Sivas’ın kıymetli Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e şükranlarımı sunuyorum.” görüşlerine yer verdi. (Volkan SINAYUÇ)

