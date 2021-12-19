AK Kadınlar’dan “Yerli Malı Haftası” kermesi

Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı desteğiyle kadınların el emeği ürünlerinin sergilenip satışa sunulacağı kermes açıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Ekonomi Birim Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikte AK Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı desteğiyle ilimizdeki kadın girişimciler, evlerde amatör, hobi amaçlı üretim yapan kadınların el emeği ürünlerini sergileyeceği sergi Gazi Cad. No:53/A (Diyanet Kitapevi yanı) adresinde açıldı.

Açılışa Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Semra Akyüz Özdağ ve Çorum Kadın Kültür ve Sanat Merkezi üyeleri, ilimizdeki kadın kooperatifleri ve girişimci kadınlar katıldı.

Kermeste, girişimci ve üretime katkı sunan kadınlar el emeği göz nuru ve yüzde yüz yerli olan ürünlerini sergiledi. Tablodan, el emeği oyuncaklara, diş fırçasından yöresel yemeklere kadar bin bir çeşit ürün sergilendi.



LEBLEBİ SABUNU DİKKAT ÇEKTİ

Kermeste Melikgazi Kadın Kültür Merkezi’nden Hilal Irmak tarafından Türkiye’de bir ilk olarak üretilen Leblebi Sabunu ilgi çeken ürünler arasında yer aldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hilal hanım çok emek verdi. Leblebi sabunu Türkiye’de bir ilk. Çorum’un üretimidir” şeklinde konuştu.

Hilal Irmak ise leblebi sabunun nohut suyundan elde edildiğini kaydetti.



AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir el emeği ürünlere ilgi duyan tüm herkesi kermese davet etti. Demir; “Kendi kaynaklarıyla üreten ve büyüyen bir ülke olarak kadınların yerli ekonomiye katkısını teşvik etmek, ekonomik kalkınmada sahip olduğu rolün ve gücün farkındalığını oluşturmak için her türlü girişimi destekliyoruz. Kadınların kendine olan inancı ve birliği arttıkça Türkiyemiz büyüyecek. Üreten ve büyüyen Türkiye'nin gücüne yerli kaynaklarla katkılarını sunan kadınlarımızın katılımıyla iki gün süren etkinliğimiz ile kendi üretim yapan kadınlara da destek sağlamaktan mutluyuz” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)