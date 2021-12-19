Son Dakika

AK Kadınlar’dan “Yerli Malı Haftası” kermesi

Güncel 19.12.2021, 19:10
20
AK Kadınlar’dan “Yerli Malı Haftası” kermesi

Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı desteğiyle kadınların el emeği ürünlerinin sergilenip satışa sunulacağı kermes açıldı.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Ekonomi Birim Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikte AK Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı desteğiyle ilimizdeki kadın girişimciler, evlerde amatör, hobi amaçlı üretim yapan kadınların el emeği ürünlerini sergileyeceği sergi Gazi Cad. No:53/A (Diyanet Kitapevi yanı) adresinde açıldı.
Açılışa Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Semra Akyüz Özdağ ve Çorum Kadın Kültür ve Sanat Merkezi üyeleri, ilimizdeki kadın kooperatifleri ve girişimci kadınlar katıldı.
Kermeste, girişimci ve üretime katkı sunan kadınlar el emeği göz nuru ve yüzde yüz yerli olan ürünlerini sergiledi. Tablodan, el emeği oyuncaklara, diş fırçasından yöresel yemeklere kadar bin bir çeşit ürün sergilendi.


LEBLEBİ SABUNU DİKKAT ÇEKTİ
Kermeste Melikgazi Kadın Kültür Merkezi’nden Hilal Irmak tarafından Türkiye’de bir ilk olarak üretilen Leblebi Sabunu ilgi çeken ürünler arasında yer aldı. 
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hilal hanım çok emek verdi. Leblebi sabunu Türkiye’de bir ilk. Çorum’un üretimidir” şeklinde konuştu. 
Hilal Irmak ise leblebi sabunun nohut suyundan elde edildiğini kaydetti.


AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir el emeği ürünlere ilgi duyan tüm herkesi kermese davet etti. Demir; “Kendi kaynaklarıyla üreten ve büyüyen bir ülke olarak kadınların yerli ekonomiye katkısını teşvik etmek, ekonomik kalkınmada sahip olduğu rolün ve gücün farkındalığını oluşturmak için her türlü girişimi destekliyoruz. Kadınların kendine olan inancı ve birliği arttıkça Türkiyemiz büyüyecek. Üreten ve büyüyen Türkiye'nin gücüne yerli kaynaklarla katkılarını sunan kadınlarımızın katılımıyla iki gün süren etkinliğimiz ile kendi üretim yapan kadınlara da destek sağlamaktan mutluyuz” diye konuştu.


(Volkan SINAYUÇ)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Karagümrük 17 25
10. Beşiktaş 16 24
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 16 30
6. Samsunspor 16 26
7. Gençlerbirliği 17 26
8. İstanbulspor 16 23
9. Adanaspor 17 23
10. Kocaelispor 16 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8

Gelişmelerden Haberdar Olun

@