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Ak Gençlik’ten “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” programları

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” projesiyle gençlerle buluşuyor. 

Güncel 26.10.2021, 20:05
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Ak Gençlik’ten “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” programları

Ak Parti Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Onur Civan, ilk etapta Çorum merkez ve ilçelerde 20 mahalle buluşması gerçekleştireceklerini belirterek, “20 mahallemizden 4’ünü bugün itibariyle tamamladık. Dün gece soğuk hava şartlarına rağmen yüzün üzerinde genç kardeşimizle Sungurlu Yeni Hayat mahallemizde bir araya geldik. Bu programdan önce de Akkent, Gülabibey, Ulukavak mahallelerimizde genç kardeşlerimizle buluştuk. Mahalle buluşmaları bizler için son derece önemli. Mahalle teşkilatlarımız bizim partimizin kılcal damarları. En önemli teşkilat kademelerimizin başında geliyor. Gerçekleştirdiğimiz programlarda tıpkı serbest kürsü gibi sözü mahalleli genç kardeşlerimize bırakıyoruz. Mahallemizin veya o mahalledeki genç kardeşlerimizin istek ve taleplerini dinliyoruz, varsa dertleri, dertleriyle dertleniyoruz. İl Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Muhammed Fatih Temur’un öncülüğünde de tüm talepleri program esnasında ilgili mercilere anında iletiyoruz ve çözümler bulmaya çalışıyoruz. Son derece verimli geçen “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” programlarımızla bugüne kadar 4 farklı mahallede toplam 300’e yakın genç kardeşimizle buluştuk. Ve bu sayılar her programda artarak devam ediyor. Her buluşacağımız mahalle programımızı öncesinden sosyal medya hesaplarımızdan duyuruyoruz.  Tüm genç kardeşlerimizi bu buluşmalara davet ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha görüyoruz ki gençlerin partisi Ak Partidir” dedi. (Haber Merkezi) 
 

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