AK Gençlik’ten görev bölümü

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kongrede İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine yeniden seçilen Muhammed Fatih Temur, genel kurulda belirlenen yürütme kurulu üyeleriyle biraraya geldi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Temur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi; “6. Olağan kongremizden sonra yeni dönemde Gençlik Kolları Yürütme kurulu görev dağılımımız gerçekleştirildi. ‘Gençsin önde yürü, inandığın yolda yürü’ sloganıyla çıktığımız bu kutlu yolda davamızı hep birlikte el ele, gönül gönüle daha ileriye taşımak için tüm gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Görev dağılımı şu şekilde oluştu: Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı: Salih Çam, Teşkilat İşleri Başkanı: Onur Civan, Seçim İşleri Başkanı Tayfun Buğdüz, Tanıtım ve Medya Başkanı: Sefa Turbay, Dış İlişkiler Başkanı: Muharrem Güçlü, Sosyal Politikalar Başkanı: Şüheda Çetin, Yerel Yönetimler Başkanı: Yunus Kurt, Ekonomi Mali İşler Başkanı: Salih Baykal, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Muhammed Emin Aşgın, Üniversiteler Başkanı: Harun Reşit Buyrukçu, Ar-Ge Başkanı: Ebru Şahin, İnsan Hakları Başkanı: Nuriye Köser, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı: Kemal Özdoğan, Genel Sekreter: Seda Nur Demir, Yeni Seçmen Birim Başkanı: Serkan Yılmaz.”

(Haber Merkezi)