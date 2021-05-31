Ak Gençlik’ten “Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak” etkinliği

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, “5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde tüm vatandaşlarımızı ‘Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak’ projesine davet ediyorum. ‘Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak’ adlı etkinlikle çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz korona günlerinde evlerindeki plastik başta olmak üzere birçok kullanılmayan nesneyle veya atık malzemeyle oyuncak karakterler tasarlamaya çağırıyorum. Bu sayede inanıyorum ki çocuklarımız ve gençlerimiz çevre sorunlarına yönelik bir nebzede olsa daha farklı bakış açısına sahip olacaklar ve farkındalık kazanacaklardır.

Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle artan plastik kullanımına dikkat çekmek için başlattığımız proje, ailelerin rehberliğinde çocuklarımıza ve gençlerimize evlerdeki atık malzemelerle kendi sanat yapıtlarını inşa etme imkânı sağlıyor.

Etkinliğe katılmak isteyen kardeşlerimiz pet şişe, kullanılmış pipet, kutu, karton, poşet, boş şampuan şişesi, sakız veya süt kutusu, yumurta kapları, tuvalet kâğıdı veya kâğıt havlu ruloları gibi daha sayamadığım evlerindeki birçok atık malzemeleri kullanarak oyuncaklarını ortaya çıkaracaklar. Son katılım tarihini Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran 2021 olarak belirledik. Tüm vatandaşlarımızın katılımlarını bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

