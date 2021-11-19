Son Dakika

AK Gençlikten Başkan Aşgın'a teşekkür ziyareti

Çorum Belediyesi’nin gençliğe yönelik hizmet yatırımları kapsamında hayata geçirdiği “Çorumlu Obası Gençlik Kampı” yatırımı ile ödül alması başta gençler olmak üzere tüm Türkiye’nin gözünü Çorum’a çevirmesini sağladı. Gençliğe yaptığı yatırımlardan dolayı Başkan Aşgın’a bir teşekkür de AK Parti İl Gençlik Kollarından geldi. Temur ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Aşgın’ı ziyaret ederek tebrik etti. 

Güncel 19.11.2021, 01:02
9
AK Gençlikten Başkan Aşgın'a teşekkür ziyareti

Yapılan çalışma ve alınan ödül nedeniyle İl Gençlik Kolları ailesi olarak büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, “Belediyemizin gençlere yönelik yapmış olduğu bir yatırım birincilikle ödüllendirildi ve ödülü Cumhurbaşkanımız, liderimiz Belediye Başkanımıza takdim etti. Özellikle gençlere yönelik yapılan bir proje olması hasebiyle büyük bir mutluluk duyduk. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Çorum’daki yaklaşık 6 bin genç kardeşimiz adına sizlere teşekkür etmek istedik. Ayrıca şöyle bir husus daha var; Çorumlu Obası ilk açıldığında ilk misafirleri olarak üniversite teşkilatımızla birlikte yaklaşık 600 kişilik bir ekiple biz ziyaret etmiştik. Obada, her şeyin ince düşünülerek yapıldığını biz gördük ve şahit olduk. Köklerimizden gelen geleneklerin yaşatıldığı, çağımızla da bütünleşen bir proje olmuş. Bu projeyi şehrimize ve biz gençlere kazandırdığınız için de teşekkür ediyor, Çorum’a ve bizlere gurur yaşattığınız ödül için de sizleri tebrik ediyoruz” diye konuştu. 

Gençlere en çok değer veren partinin ve sivil toplum kuruluşunun AK Parti olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi’nin gençlere yönelik yaptığı hizmetlerden bahsetti. Başkan Aşgın, “İki yarı olimpik yüzme havuzu inşaatımız devam ediyor, 4 adet semt sahasını tamamlayarak hizmete açtık, amatör spor gruplarına tesisler yapıyoruz, eski stadyumun yerine standart bir millet bahçesi yapmak yerine spor temalı bir millet bahçesi yapacağız. Çorbis21 bin üyeye ulaştı. GençKadeş isimli gençlik dergisi çıkartıyoruz. 9 gençlik merkezimiz var. bunların içerisinde bağlamadan tutun da robotik kodlama kurslarına kadar eğitimler veriyoruz. Bunlar ilk etapta aklıma gelenler. Çorum Belediyesi olarak yaptığımız işlere bakanlar zaten görecekler ki biz en çok hizmeti, yatırımı gençlere yapıyoruz. Daha önce hiç düşünülmemiş bir gençlik kamp merkezi yapalım dedik ve oba konseptinde planladık. Çorum, 1075 yılında fethedildikten hemen sonra adı Çorum Oymağı olmuş adını da bu sebeple Çorumlu Obası olarak koyduk. İçerisinde her türlü imkan düşünüldü. Bu da 120 belediye 283 proje arasında gençliğe yönelik hizmet yatırımları arasında en orijinal fikir ve hizmet olarak birinciliğe layık görüldü” dedi. 
“BU BAŞARI ÇORUM’UN”
Göreve geldikleri ilk günden itibaren istişareye verdikleri önemi, “Bu şehri hep birlikte yöneteceğiz” sloganıyla gösterdiklerini ve bugüne kadar da hep böyle yaptıklarını altını çizen Başkan Aşgın, “Bu başarı başta teşkilatlarımız olmak üzere tüm milletvekillerimiz, siz gençlerimiz ve tüm hemşehrilerimizle ortak başarımız. Dolayısıyla bu ödül de tüm Çorum’un” diyerek ve gençlik kolları teşkilatına ziyaretleri için teşekkür etti. 
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6

Gelişmelerden Haberdar Olun

@