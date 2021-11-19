AK Gençlikten Başkan Aşgın'a teşekkür ziyareti

Yapılan çalışma ve alınan ödül nedeniyle İl Gençlik Kolları ailesi olarak büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, “Belediyemizin gençlere yönelik yapmış olduğu bir yatırım birincilikle ödüllendirildi ve ödülü Cumhurbaşkanımız, liderimiz Belediye Başkanımıza takdim etti. Özellikle gençlere yönelik yapılan bir proje olması hasebiyle büyük bir mutluluk duyduk. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Çorum’daki yaklaşık 6 bin genç kardeşimiz adına sizlere teşekkür etmek istedik. Ayrıca şöyle bir husus daha var; Çorumlu Obası ilk açıldığında ilk misafirleri olarak üniversite teşkilatımızla birlikte yaklaşık 600 kişilik bir ekiple biz ziyaret etmiştik. Obada, her şeyin ince düşünülerek yapıldığını biz gördük ve şahit olduk. Köklerimizden gelen geleneklerin yaşatıldığı, çağımızla da bütünleşen bir proje olmuş. Bu projeyi şehrimize ve biz gençlere kazandırdığınız için de teşekkür ediyor, Çorum’a ve bizlere gurur yaşattığınız ödül için de sizleri tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Gençlere en çok değer veren partinin ve sivil toplum kuruluşunun AK Parti olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi’nin gençlere yönelik yaptığı hizmetlerden bahsetti. Başkan Aşgın, “İki yarı olimpik yüzme havuzu inşaatımız devam ediyor, 4 adet semt sahasını tamamlayarak hizmete açtık, amatör spor gruplarına tesisler yapıyoruz, eski stadyumun yerine standart bir millet bahçesi yapmak yerine spor temalı bir millet bahçesi yapacağız. Çorbis21 bin üyeye ulaştı. GençKadeş isimli gençlik dergisi çıkartıyoruz. 9 gençlik merkezimiz var. bunların içerisinde bağlamadan tutun da robotik kodlama kurslarına kadar eğitimler veriyoruz. Bunlar ilk etapta aklıma gelenler. Çorum Belediyesi olarak yaptığımız işlere bakanlar zaten görecekler ki biz en çok hizmeti, yatırımı gençlere yapıyoruz. Daha önce hiç düşünülmemiş bir gençlik kamp merkezi yapalım dedik ve oba konseptinde planladık. Çorum, 1075 yılında fethedildikten hemen sonra adı Çorum Oymağı olmuş adını da bu sebeple Çorumlu Obası olarak koyduk. İçerisinde her türlü imkan düşünüldü. Bu da 120 belediye 283 proje arasında gençliğe yönelik hizmet yatırımları arasında en orijinal fikir ve hizmet olarak birinciliğe layık görüldü” dedi.

“BU BAŞARI ÇORUM’UN”

Göreve geldikleri ilk günden itibaren istişareye verdikleri önemi, “Bu şehri hep birlikte yöneteceğiz” sloganıyla gösterdiklerini ve bugüne kadar da hep böyle yaptıklarını altını çizen Başkan Aşgın, “Bu başarı başta teşkilatlarımız olmak üzere tüm milletvekillerimiz, siz gençlerimiz ve tüm hemşehrilerimizle ortak başarımız. Dolayısıyla bu ödül de tüm Çorum’un” diyerek ve gençlik kolları teşkilatına ziyaretleri için teşekkür etti.

