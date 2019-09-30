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Ailesine bakmak için başladığı işi ihracat yapacak kadar büyüttü

Kamil Erdoğan, maddi zorluklar yaşayan ailesine bakmak için seyyar tezgahla başladığı işini zaman içerisinde genişleterek markaya dönüştürdü. 

Ailesine bakmak için başladığı işi ihracat yapacak kadar büyüttü

Kamil Erdoğan, maddi zorluklar yaşayan ailesine bakmak için seyyar tezgahla başladığı işini zaman içerisinde genişleterek markaya dönüştürdü. 

30 Eylül 2019 Pazartesi 15:08
Ailesine bakmak için başladığı işi ihracat yapacak kadar büyüttü

Genç girişimci Kamil Erdoğan’ın yıllardır mütevazı imkanlarla sürdürdüğü moda giyim girişimi Şalland teknoloji ve sosyal medyayı kullanarak kısa sürede ünü Türkiye sınırlarını aştı. Kendi imkanları ve sıfır sermaye ile üniversite önünde bir seyyar tezgahla başlayan girişim sevilen markalar arasına girdi. 
Yaşlı anne ve babasına bakmak için memleketi Çorum’dan yola çıktığını anlatan Kamil Erdoğan, “Bazen seyyar tezgahında şal ve eşarp sattım, bazen de fuar, festival, pazar yeri ve okul okul gezerek ekmek parasının peşinde koştum. Bu süre zarfında hayallerimde hep ülkeme daha çok değer katmak, istihdam sağlamak ve ailemi hak ettiği hayatı yaşatmak vardı” dedi. 
Yıllar içinde Şalland markasını kuran ve büyüterek Kocaeli’de iki mağaza ile bir internet satış ofisi açan Erdoğan, daha sonra üretim tesisi de kurdu ve kendi üretimini yapmaya başladı. Yurtdışında bir çok ülkeye ürünler gönderdi ve e-ticaret ile ülke ekonomisine ihracat desteği sağladı. 
Markası halihazırda sosyal medyada 500 bin takipçiye sahip Erdoğan, ürünlerine salizm.com sitesinden ulaşılabilindiği bilgisini verdi. 

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