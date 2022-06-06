Ailesi ile tartışan genç inşaattan atladı
Çorum’da inşaat halindeki binanın 3’üncü katından kendini boşluğa bırakan 24 yaşındaki genç yaralandı.
Güncel 06.06.2022, 22:07
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Olay Ulukavak Mahallesi Özgürevler 6. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Gürcistan uyruklu Azer Makhmudov, evde ailesi ile yaşadığı tartışma sonrası sokak üzerinde bulunan bir inşaatın 3’üncü katına çıkarak aşağı atladı.
Gencin atladığını gören vatandaşlar 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İnşaatın bulunduğu adrese polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. 112 ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı genç Hitit Üniversitesi Eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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