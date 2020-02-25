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Aile danışmanlığı temel eğitimi Çorum’da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Aile Danışmanlığı Temel Eğitimi’ Çorum’da başladı.

Aile danışmanlığı temel eğitimi Çorum’da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Aile Danışmanlığı Temel Eğitimi’ Çorum’da başladı.

25 Şubat 2020 Salı 22:20
Aile danışmanlığı temel eğitimi Çorum’da

Anitta Otel’de önceki gün başlayan eğitime 81 ilden 180 personel katıldı. Aile kurumunun, toplumun en doğal ve temel birimi olup toplum ve devlet tarafından korunma hakkına sahip olduğu hususunun İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi başta olmak üzere evrensel düzeyde kabul gören birçok insan hakları metninde yer aldığının ifade edildiği açıklamada, toplumda tarih boyunca kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarmadaki doldurulamaz yerinin çok iyi bilindiği ve aile kurumunun değerinin her zaman bilindiği dile getirildi.

Aile kurumunun korunması adına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın

üzerine düşen görevi daha etkin ve verimli yerine getirmek için düzenlediği "Aile Danışmanlığı Temel Eğitimi"nin Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Meriç Ünver ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ali Çevik'in açılış konuşmaları ile başladığının anlatıldığı açıklamada eğitimin bir hafta süreceği kaydedildi.

Böylece eğiticilerin bu alanda çalışmaya başlamasıyla Aile Danışmanlığı hizmeti daha da yaygınlaşacaktır.

(Haber Merkezi)

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