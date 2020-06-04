Ahşaptan şişe içinde 43 yıllık mesaj çıktı

İlginç olay İskilip Yeni Cami Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede fırıncılık yapan Salih Yiğit, yıkılan eski bir evin ahşaplarını fırınında yakmak için satın aldı. Bu ağaçları fırında yakmak için küçük parçalara ayırmaya çalışırken odun parçasının içinde gizlenmiş bir bölümde şişe içinde bir adet mektup, demir para ve fotoğraf buldu. Yiğit, bulduğu cam şişenin içini açıp mektubu okuduğunda ise, mektupta 150 yıl önceye ait bir evin tarihi geçmişinden ve kimlerin oturduğu yazılıydı.

“ÇOK ŞAŞIRDIM”

Yıllardır İskilip ilçesinde esnaflık yapan Yiğit yaptığı açıklamada, “Yıkılan evin enkazından çıkan odunları fırınımda yakmak için almıştım. Odunları kırmaya başladığımda bir odunun içinden şişe çıktı. Çok şaşırdım ve şişeye baktığımızda, ev ile ilgili bilgiler vardı. Fotoğraflar üç sayfalık mektup ve bozuk paralar vardı. Araştırdım ve mektubu yazan ve şuan hayatta olan yakınlarıyla temasa geçtim” dedi.

“ÖMÜR BOYU SAKLAYACAĞIM”

Öte yandan mektubu yazan Yusuf Bahri Eryılmaz’ın oğlu Vehbi Eryılmaz, mektuptan haberdar olduğunu belirterek, “Evi yaparken ben de oradaydım. Babam mektubu yazıp ağacın arasına koydu ve ‘zamanı geldiğinde alırsınız’ dedi. O şişeyi babam hatıra olsun diye koymuştu. Yıllar sonra mektup bir şekilde elimize geçti. Çok mutlu olduk” dedi.

Torunu Bahri Eryılmaz ise şişeyi ve içinden çıkan mektup ile fotoğrafları ömür boyu saklayacağını söyledi. (Haber Merkezi)