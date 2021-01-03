Son Dakika
Ahmet Yanık’ı kaybettik
ÇORUM HABER İmtiyaz Sahibi Hülya (Kerman) Yolyapar’ın halasının oğlu, CHP İl Başkan Yardımcısı Ümit Er’in kayınbiraderi, Belediye’den emekli Ahmet Yanık (56), bir süredir lösemi tedavisi gördüğü Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, bugün saat 11.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 03.01.2021, 13:19
291
Merhume Güner Yanık ile merhum, eski sebze komisyoncularından Recep Yanık’ın oğulları, Vesile Yanık’ın eşi, Gökhan Yanık, Sevcan Kepçeli ve Oğulcan Yanık’ın babaları, Ali Yanık’ın kardeşi, İngilizce öğretmeni Nilgün Er’in ağabeyi, Ümit Er’in kayınbiraderi, Hülya Yolyapar, Derya Turnalı, Necmettin Kerman ve Leyla Kerman’ın hala oğulları Ahmet Yanık’ın cenazesi, yarın öğle saatlerinde Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
11°
açık
Namaz Vakti 03 Ocak 2021
|İmsak
|06:26
|Güneş
|07:57
|Öğle
|12:50
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:32
|Yatsı
|18:58