Ahmet Yanık’ı kaybettik 

Merhume Güner Yanık ile merhum, eski sebze komisyoncularından Recep Yanık’ın oğulları, Vesile Yanık’ın eşi, Gökhan Yanık, Sevcan Kepçeli ve Oğulcan Yanık’ın babaları, Ali Yanık’ın kardeşi, İngilizce öğretmeni Nilgün Er’in ağabeyi, Ümit Er’in kayınbiraderi, Hülya Yolyapar, Derya Turnalı, Necmettin Kerman ve Leyla Kerman’ın hala oğulları Ahmet Yanık’ın cenazesi, yarın öğle saatlerinde Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.