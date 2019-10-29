Ahmet Ümit’e olağanüstü ilgi

Ahmet Ümit Çorum’a, yakın arkadaşı, şair, yazar ve dizi oyuncusu Ayhan Bozkurt ile birlikte geldi.

Ertesi gün Karaman’da programları olduğundan hemen dönmeleri gerektiği için, Ayhan Bozkurt annesi Nesrin Bozkurt ve diğer aile fertleriyle bir kafede buluşup özlem giderdi.

Buradan Emin Kitabevi’ne gelen Ahmet Ümit, yüzlerce hayranıyla kısa sohbetler etti ve fotoğraf çektirdi.

(Soldan sağa) Mehmet Yolyapar, Ahmet Ümit, Ahmet Kayış ve kayınbiraderi Ayhan Bozkurt, imza etkinliği öncesi bir araya gelip sohbet ettiler.

(Erkan BAYATLI)