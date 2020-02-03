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Ahmet Tunay defnedildi

Çorum Meslek Yüksek Okulu emekli öğretim üyesi Ahmet Tunay (68) dün akşam saatlerinde evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ahmet Tunay defnedildi

Çorum Meslek Yüksek Okulu emekli öğretim üyesi Ahmet Tunay (68) dün akşam saatlerinde evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

03 Şubat 2020 Pazartesi 19:43
Ahmet Tunay defnedildi

Ahmet Tunay’ın kardeşi, Çorum futbol camiasının “Kirtik İsmail” olarak tanıdığı Belediye’den emekli İsmail Tunay da bir hafta önce vefat etmişti. İsmail ve Ahmet Tunay kardeşlerin bir hafta arayla vefat etmesi, Çorum’da derin üzüntüyle karşılandı.

KARDEŞ ACISINA KALBİ DAYANMADI

Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu’nda 42 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan Ahmet Tunay’ın kardeşinin üzüntüsüyle sıkıntılı günler yaşadığı ve kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan ve tıkanan damarı açılan Tunay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Merhum Süleyman Tunay ile merhume Kadriye Tunay’ın oğulları, Hatice Tunay’ın eşi, Berçin Tunay, Erçin Tunay ve Aybüke Aknar’ın babaları olan Ahmet Tunay’ın cenazesi saat 11.30’da hastane morgundan alınarak evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra ise Ulucami’ye götürüldü. Merhumun cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra ise Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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