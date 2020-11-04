Ahmet Samsunlu son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir tedavi gördüğü Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde hayata veda eden Prof. Dr. Ahmet Samsunlu’nun cenazesi saat 11.00’de Özel Hastanesi’den alınarak Ulucami’ye getirildi. Özel Hastane önünde düzenlenen törene şehir dışına gidecek olması sebebi ile Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katılarak aileye taziyelerini iletti.

Merhume Kadriye ve merhum Hüseyin Samsunlu’nun oğulları, merhum Cavit Samsunlu ve merhume Cavidan Soyocak ile Necla Demirer’in kardeşleri, Leyla Yalçınduran ve Mehmet Samsunlu’nun ağabeyleri, merhume Kadriye Samsunlu’nun eski eşi, Zeynep Samsunlu’nun eşi, İstanbul Havalimanı’nı yapıp yöneten İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu ile Ayşegül Samsunlu’nun babaları, CHP eski İl Başkanı Osman Samsunlu, Rıdvan, Hüseyin ve İrfan Samsunlu ile Gaye Samsunlu’nun amcaları, emekli DSİ Müdürü Ertuğrul Soyocak, Uğur Soyocak, Emine Kayıkçı, Murat Soyocak ve Nuray Höyük’ün dayıları, Çorum eski Belediye Başkanı ve Milletvekili Kemal Demirer’in kayınbiraderi, Benel, Temel, Yücel ve Göksel Demirer ile Zafer, Türker, Yüksel ve Caner Yalçınduran’ın dayıları olan Prof.Dr. Ahmet Samsunlu’nun cenazesi Ulucami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanına defnedildi.

Cenaze namazı öncesi bir konuşma yapan Müftü Muharrem Biçer, “Bugün bir büyüğümüzü, bilim insanı, bir hocamızı son yolculuğuna uğurlayacağız. Hocamız bıraktığı güzel eserleriyle anılacak” dedi. Helallik alınması ve Müftü Biçer’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Prof. Dr. Samsunlu’nun cenazesi Ulumezar’da toprağa verildi.

Türkiye’deki ilk çevre mühendisliği bölümünün kurulmasına öncülük eden 44. hükumetin İmar ve İskan Bakanı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Samsunlu için düzenlenen cenaze törenine Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, Çorum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel, Turhan Candan, Alper Zahir, İGA Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, ÇEKVA Şube Başkanı Ahmet Güngör, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyasından çok sayıda seveni ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Ahmet Samsunlu’nun cenazesine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı başta olmak üzere çok sayıda büyük firmanın çiçek yollayarak taziyelerini ilettiği gözlendi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)