Ahmet Saatci’nin babası M.Salih Saatci vefat etti
Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatci’nin babası Mehmet Salih Saatci (88), Cumartesi akşamı kalp yetmezliği nedeniyle Gümüşhacıköy’de vefat etti.
Güncel 18.07.2021, 11:23 18.07.2021, 11:26
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Üç dönem Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı yapan Amasya Pankobirlik Başkanı Mustafa Saatci ve Ahmet Saatci başta olmak üzere 6 çocuk babası olan Mehmet Salih Saatci’nin cenazesi, bugün Gümüş Yörgüç Rüstem Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Kale Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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