Ahmet Saatci’nin babası M.Salih Saatci vefat etti

Üç dönem Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı yapan Amasya Pankobirlik Başkanı Mustafa Saatci ve Ahmet Saatci başta olmak üzere 6 çocuk babası olan Mehmet Salih Saatci’nin cenazesi, bugün Gümüş Yörgüç Rüstem Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Kale Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

