Ahmet Pehlivan Ovasaray Köyü’nde üreticiyle buluştu

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan da dolu yağışının ardından merkeze bağlı Ovasaray Köyü’ne giderek hem üreticiyle buluştu hem de zarara uğrayan tarlaları inceledi.

Ovasaray Köyü Muhtarı İrfan Berçin ve köy halkı ile bir araya gelen Ahmet Pehlivan, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, dolu yağışının ağaçlara, ayçiçeği, soğan, patates, buğday ve diğer ekili arazilere büyük zarar verdiğini, hasarın sanılandan çok daha fazla olduğunu söyledi.

Zaten sıkıntılı olan çiftçinin, büyük bir kısmının sigorta yaptıramadığını, böyle doğal afetler ile de daha büyük sıkıntılara girdiğini belirten Pehlivan yetkililerden, afet nedeniyle zarar gören çiftçinin hasar tespitlerinin yapılarak, yaralarının bir an önce sarılmasını ve yardımcı olunması gerektiğini talep etti.

(Haber Merkezi)

