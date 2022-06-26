Ahmet Özkiremitçi toprağa verildi
Çorum’un tanınmış iş insanlarından, Toprak Sanayicileri Kooperatifi üyesi Sait Kömürcü’nün kayınbiraderi, Ticaret Müdürlüğü’nden emekli Ahmet Özkiremitçi (75), hayatını kaybetti.
Güncel 26.06.2022, 17:15 26.06.2022, 18:19
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Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Özkiremitçi’nin cenazesi, Cumartesi günü ikindi namazına müteakiben Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Ömür SOYTEMİZ)
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