Ahmet Özkiremitçi toprağa verildi

Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Özkiremitçi’nin cenazesi, Cumartesi günü ikindi namazına müteakiben Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Ömür SOYTEMİZ)

