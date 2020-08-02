Ahmet Ölçer babasını kaybetti
Çorum’un tanınmış simalarından, eğitimci Ahmet Ölçer’in babası Hüseyin Ölçer (70), yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak, bu sabah, kanser tedavisi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Güncel 02.08.2020, 12:21 02.08.2020, 12:27
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Rehberlik Öğretmeni Ahmet Ölçer, Öğr. Gör. Hacer Yücel ve Rumeysa Gülşah Ölçer’in babaları, 23 Nisan Türkçe Öğretmeni Burcu Ölçer’in kayınpederi, merhum Necati Longa’nın dünürü Defterdarlıktan emekli Hüseyin Ölçer’in cenazesi yarın saat 14.00’teUlumezar’da kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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