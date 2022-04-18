Ahmet Kirli vefat etti

Eski frenci esnafı Hüseyin Kirli’nin ağabeyi, Akgül Atakan’ın kardeşi, Şahin ve Hasan Kirli’nin babası ve Hayrettin Cafer’in ise kayınpederi olan Ahmet Kirli’nin cenazesi saat 12:00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen helallik alma töreninden sonra Ulucami’ye getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ise sevenleri tarafından Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

