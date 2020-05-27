Ahmet Kayış toprağa verildi

Çorum’un tanınmış işadamlarından, geçmiş dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Demokratik Sol Parti (DSP) Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kayış (58) yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı olması sebebi ile bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Elvan Kayış ile Ülker Kayış’ın oğulları, Hülya Kayış, Necla Hamoğlu, Ali Kayış, Ayla Tüzün ve A.Kadir Kayış’ın kardeşleri, Hülya Kayış’ın eşi, Dilay ve Furkan Kayış’ın babası, Gazeteci-yazar, televizyon dizilerinin sevilen karakteri Ayhan Bozkurt’un da eniştesi olan Ahmet Kayış’ın cenazesi, bugün saat 11.00’de Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgundan alınarak Ulumezar’a getirildi. Burada saat 11.30’da kılınan cenaze namazından sonra ise toprağa verildi.

Zafer Çarşısı İmam Hatibi Hasan Şener’in kıldırdığı cenaze namazına 19. Dönem Milletvekili Adnan Türkoğlu, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, eski il başkanları; Cengiz Atlas, Gürsel Yıldırım, Hasan Suvacı, Hasan Eray Tüfekçi, eski Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, TSO Başkan Yardımcısı Mustaf a Özbayram, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ile çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)