Ahmet Hamdi Ertekin vefat etti

İskilip ilçesinin sevilen ve sayılan kanaat önderlerinden, eski kültür ve turizm müdürü ve il genel meclisi başkanlarından Ahmet Ertekin'in ağabeyi Ahmet Hamdi Ertekin 87 yaşında hayatını kaybetti.

İskilip’in eski vaizlerinden ve Hamdi Hafız olarak bilinen Ahmet Hamdi Ertekin'in cenazesi yarın (19 Ekim 2021 Salı) İskilip Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İskilip Göynük Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

