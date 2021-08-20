Ahmet Gelgör’ün oğlu Emre, Seda Özyılmaz ile nişanlandı
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ün oğlu evlilik yolunda ilk adımı atarak Seda Özyılmaz ile nişanlandı.
Güncel 20.08.2021, 23:05
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Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ün oğlu evlilik yolunda ilk adımı atarak Seda Özyılmaz ile nişanlandı.
Seda & Emre çiftinin nişan törenleri geçtiğimiz günlerde AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın da katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ün oğlu Emre ile Yener & Havva Özyılmaz çiftinin kızları Seda Özyılmaz’ın nişan yüzüklerini de Milletvekili Kaya takarak kesti.
Milletvekili Kaya, Gelgör ve Özyılmaz aileleri ile genç çifti kutladı.
(Haber Merkezi)
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