Ahmet Gelgör’ün oğlu Emre, Seda Özyılmaz ile nişanlandı

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ün oğlu evlilik yolunda ilk adımı atarak Seda Özyılmaz ile nişanlandı.

Seda & Emre çiftinin nişan törenleri geçtiğimiz günlerde AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın da katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ün oğlu Emre ile Yener & Havva Özyılmaz çiftinin kızları Seda Özyılmaz’ın nişan yüzüklerini de Milletvekili Kaya takarak kesti.

Milletvekili Kaya, Gelgör ve Özyılmaz aileleri ile genç çifti kutladı.

(Haber Merkezi)

