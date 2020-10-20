Ahmet Bişiren hayatını kaybetti

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlilerinden Ahmet Bişiren’in cenazesi hastaneden alınarak Ulumezar’a getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından ise sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)