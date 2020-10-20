Ahmet Bişiren hayatını kaybetti
Fırıncı esnafından Şükrü Bişiren’in oğlu, Şükrü ve Fikri Bişiren’in babası, Mehmet Güllü’nün kayınbiraderi Ahmet Bişiren hayatını kaybetti.
Güncel 20.10.2020, 19:44
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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlilerinden Ahmet Bişiren’in cenazesi hastaneden alınarak Ulumezar’a getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından ise sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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