Ahmet Aslan Pazar günü Çorum’da 

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda Pazar günü saat 19.30’da düzenlenecek olan konsere katılacak olan Ahmet Aslan hayranlarıyla buluşacak.

Yaklaşık 25 yıldır Almanya’da yaşamını sürdüren son olarak 2019 yılında çıkardığı Dornağe Budelay (Budala Aurası) isimli albümünün ardından halen günümüzde halk ezgilerini kendine has “deneysel” tarzıyla yorumlamaya devam eden Ahmet Aslan konserinin biletleri Şellale Cafe Bistro ile biletix’ten temin edilebilecek.

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle konsere gelecek kişilerde Aşı Kartı veya en geç 48 saat öncesinden yapılmış PCR test sonucu isteneceği de öğrenildi.

(Uğur GÖRKEM)

