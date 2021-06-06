Ahmet Ahlatcı: “Marmara’yı kurtaralım”

Genç bilim insanlarından oluşan şirket, her çalışmasında ayrıca gereken bilimsel destekleri de sağlıyor. Nitekim, sprey aşı için ODTÜ, Hacettepe, Ankara ve Gazi üniversitelerinden 40 kişilik bir bilim ekibi çalıştı. Türkiye’nin ilk grafen üretim tesisi de, Mart ayında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından İvedik OSB’de üretime açıldı.

Türkiye’de ilklere imza atan genç bilim insanları, şimdi de, ülkenin en büyük çevre sorununa yöneliyorlar; Marmara’da deniz yüzeyini ve derinlerini saran “deniz salyası” denilen müsilaj üzerinde çalışmaya başlıyorlar.

Telefonla görüştüğümüz Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, genç bilim insanlarına, Marmara Denizi’ni kurtarma konusunda yapılabilecekleri belirleme ve çözüm üretme görevini verdiğini söyledi.

Nanografi A.Ş. Genel Müdürü, Yozgat eski Milletvekili Dr.Osman Coşkun’u arayıp bu konudaki çalışmaların başlatılması isteğini ilettiğini belirten Ahlatcı, “Sprey aşımız, inanıyorum ki ülkemizde koronavirüsün kökünü kurutacaktır. Diğer buluşlarımız, savunma sanayiine büyük katkılar sağlayacaktır. Şimdi de, ülkemizi bu büyük çevre felaketinden kurtarmak için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

