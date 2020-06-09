Ahlatcı’ya İstanbul’da “hemşehri teşekkürü”

Başarılı iller ihracat sıralamasında Çorum’un 15’inci sırada olmasını sağlayan Ahlatcı’yı Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu adına Varlık A.Ş. sahibi Medya ve İletişimden Sorumlu Başkan İşadamı Yasin Akça ile birlikte ziyaret ederek, Çorum’a ve Çorumlulara yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi veren Akkuş, ayrıca Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman ve Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan’a da misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ettiklerini bildirdi.

Metin Akkuş ve Yasin Akça, Ahlatcı ile birlikte...

Metin Akkuş ve Yasin Akça, Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman ve Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan ile...

(Haber Merkezi)