Ahlatcı’ya “ihracat ve istihdam” teşekkürü
İŞ-KUR Çorum İl Müdürlüğü'nün kentte istihdama katkı sunan firmalara yönelik ziyaretleri devam ediyor.
İŞ-KUR Çorum İl Müdürü Levent Tuzcu, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'yı ziyaret ederek ülke ekonomisi ve istihdama sunduğu katkılar nedeniyle teşekkür etti. Tuzcu, ayrıca kurum çalışmaları hakkında Ahlatcı'ya bilgiler vererek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Anadolu'dan doğan Ahlatcı Holding'in bugün Türkiye'nin sayılı şirketleri arasına girdiğini hatırlatan Tuzcu, “Ahlatcı Holding'in bu başarısı başta kurumumuz olmak üzere tüm Çorumluların övünç kaynağı olmuştur. Sağlık, enerji, nano teknoloji olmak üzere birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Ahlatçı Holding’in 4 bin 500’ ün üzerinde kişiyi bünyesinde istihdam etmektedir. İhracatta da ülke ve Çorum ekonomisine katma değer sağlayan Ahmet Ahlatcı'ya teşekkür ederim” dedi.
Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ise, Çorumlu olmaktan, Çorum’a yatırım yapmaktan ve hemşehrileriyle beraber çalışmaktan gurur duyduğunu belirterek, Çorum için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Ziyarette İl Müdür Yardımcısı Zeki Karaman ve kurum yöneticileri hazır bulundu.
(Haber Merkezi)
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