Ahlatcı’nın iki şirketi toplam 61.5 milyar satışa ulaştı

Böylelikle iki şirketin satış miktarı toplam 61.5 milyar liraya ulaşıyor.

İki şirketin toplamı dikkate alınırsa, Ahlatcı, Tüpraş (89.6), EPİAŞ (75.1) ve THY (75.1)’nin ardından 4. oluyor.

Daha sonraki şirketler ise, Petrol Ofisi (53.7), OPET (46.4), BİM (40.2), Ford (39.2), Arçelik (31.9), Rönesans İnşaat (28.7)