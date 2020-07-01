Ahlatcı’nın iki şirketi toplam 61.5 milyar satışa ulaştı
Ahlatcı Holding bünyesindeki Ahlatcı Kuyumculuk, 2019 yılındaki 34.7 milyar liralık net satışıyla Fortune 500’de 8. sırayı alırken, Ahlatcı Metal Rafineri de, 26.8 milyar satışla 12. oldu.
Güncel 01.07.2020, 21:32 01.07.2020, 22:08
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Böylelikle iki şirketin satış miktarı toplam 61.5 milyar liraya ulaşıyor.
İki şirketin toplamı dikkate alınırsa, Ahlatcı, Tüpraş (89.6), EPİAŞ (75.1) ve THY (75.1)’nin ardından 4. oluyor.
Daha sonraki şirketler ise, Petrol Ofisi (53.7), OPET (46.4), BİM (40.2), Ford (39.2), Arçelik (31.9), Rönesans İnşaat (28.7)
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