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Ahlatcı’dan ödeme müjdesi

Çiftçilere hububat, baklagil fark desteklemesi ve yem bitkileri desteklemesi ödenecek.

Ahlatcı’dan ödeme müjdesi

Çiftçilere hububat, baklagil fark desteklemesi ve yem bitkileri desteklemesi ödenecek.

31 Ocak 2020 Cuma 00:21
Ahlatcı’dan ödeme müjdesi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, çiftçiye yapılacak destek ödemelerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Yusuf Ahlatcı, 2019 yılına ait bitkisel üretim kapsamında; hububat, baklagil fark desteklemesi ve yem bitkileri destekleme ödemelerinin bugün saat 18.00’den sonra çiftçilerin TC numaralarına bakılmaksızın hesaplarına ödemelerinin aktarılacağını belirtti.

Ahlatcı, ayrıca Çorumlu üreticilere 2019 yılı içerisinde devletten yaklaşık 215 Milyon TL. destek yapıldığına dikkat çekti.

(Haber Merkezi)

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