Ahlatcı’dan İstiklal Marşı daveti

Milli bağımsızlığımız, demokrasimiz ve Cumhuriyetin öncüsü TBMM’nin açılışının 100. Yılı ile yarınların teminatı çocukların bayramını kutlamanın sevinci ve gururu içinde olduklarını söyleyen İl Başkanı Ahlatcı, “Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olan 23 Nisan 1920, milletimizin bağımsızlığını ve özgür iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihtir. Milletimizi ortak bir hedef etrafında bir araya gelerek birleştiren ilk Meclisimiz, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakârlığın en güzel timsali olmuştur” dedi.

TBMM’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğin güvencesi çocuklara ve tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan gününün ecdadımızın gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koyduğunu belirten Yusuf Ahlatcı, “23 Nisan, dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu, aydınlık bir geleceğin çağrısıdır” diye konuştu.

Dünyaya en güzel gözlerle bakan, barış, sevgi, umut ve kardeşliğin yeryüzündeki en saf temsilcileri olan çocukların hayatın mihenk taşı, ülkemizin en değerli varlığı olarak geleceğin güvencesi, yaşama sevinci ve umudumuz olduğunu vurgulayan Ahlatcı, “Sizlere düşen görev, bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve bunlarla birlikte düşünen ve düşündüklerini ifade edebilen, dürüst, çalışkan ve başarılı fertler olmaktır. Bu görevi en güzel şekilde yapacağınıza ve bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağınıza olan güvencimiz tamdır. Dileğimiz, tüm dünya çocuklarının sevgi, barış ve huzur içinde, kardeşlik duygularıyla her günü bayram coşkusuyla yaşamalarıdır” diye konuştu.

TBMM’nin kuruluşu nedeniyle bugün saat 21.00’de tüm Çorumluları İstiklal Marşı okumaya davet ederek; “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın gelecekte ulusları yönetecek nesilleri ortak bir coşku etrafında bir araya getirmesi gayesiyle dünya barışına katkısı göz ardı edilmemelidir” diyen AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çocuklara sarılamadıklarını, ama kocaman yürekleri ile evlerde kalarak kendilerine umut verdiklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)